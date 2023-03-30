$76.45+0.1482.39-0.75
13 минут назад

Стилист назвала россиянам модную базовую одежду на весну

Lenta.ruиещё 1

Стилист и эксперт маркетплейса Lamoda Юлия Манукова назвала россиянам модную базовую одежду на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания «Известия».

Стилист назвала россиянам модную базовую одежду на весну
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам специалиста, главным трендом в теплом сезоне окажется total denim. Она посоветовала обратить внимание на джинсовые рубашки, платья, топы, юбки, cумки и обувь. Вдобавок Манукова рекомендовала присмотреться к платьям-футлярам.

«Такие платья традиционно носим с туфлями на каблуке, но если очень хочется, то можно переобуться и в балетки, тем более тенденция на балетки снова с нами», — отметила эксперт.

Кроме того, актуальными станут тренчи и кожаная юбка.

«Один из заметных фаворитов весны — кожаная юбка, которая по праву считается универсальной вещью в гардеробе. С ней важно правильно подобрать фасон. Это может быть как мини, так и миди», — заявила Манукова и пояснила, что данную ведь можно сочетать с базовыми белыми футболками из тонкого трикотажа и шелка.

В заключение собеседница издания особенно выделила балетки. По ее мнению, подобная обувь хорошо смотрится с минималистичными образами, классикой и стилем low key luxe (простые повседневные вещи, доведенные до совершенства — прим. «Ленты.ру»).

Ранее в марте креативная команда бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans назвала россиянам фасон джинсов, который вернулся в моду из 2000-х годов. Выяснилось, что трендом в текущем сезоне вновь стали джинсы с заниженной талией.

Мода,Глория Джинс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий