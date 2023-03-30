Стилист назвала россиянам модную базовую одежду на весну

«Один из заметных фаворитов весны — кожаная юбка, которая по праву считается универсальной вещью в гардеробе. С ней важно правильно подобрать фасон. Это может быть как мини, так и миди», — заявила Манукова и пояснила, что данную ведь можно сочетать с базовыми белыми футболками из тонкого трикотажа и шелка.