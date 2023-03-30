$76.45+0.1482.39-0.75
3 часа назад

Названа лучшая голливудская стилистка 2023 года

Lenta.ru

Журнал The Hollywood Reporter составил список лучших голливудских стилистов 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Названа лучшая голливудская стилистка 2023 года
Фото: Лента.руЛента.ру

Так, журнал поставил на первое место бывшую сотрудницу The New York Times, модного редактора Элизабет Стюарт. Известно, что она составляла образы для таких знаменитостей, как Джулия Робертс, Кейт Бланшетт, Сандра Буллок, Джессика Честейн и Аманда Сейфрид.

Кроме того, в перечень вошли стилисты Сандра Амадор, Дженнифер Остин, Джейсон Болден, Коллин Картер, Молли Диксон и Лоу Роуч.

Ранее в марте американская актриса Сандра Буллок появилась на публике в ярком наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Папарацци засняли звезду в ярко-розовом платье с глубоким декольте, украшенном аппликациями в виде цветов, и пиджаке черного цвета. Известно, что откровенный образ Буллок подбирала стилистка Элизабет Стюарт.

Мода,Дженнифер Остин,Сандра Буллок,Джессика Честейн,Аманда Сейфрид,Джулия Робертс,Кейт Бланшетт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий