Блестящие брюки Кейджа вызвали споры в сети

Американский актер Николас Кейдж вышел в свет в ярком наряде и вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились на сайте газеты Daily Mail.

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59-летняя знаменитость посетил премьеру фильма «Ренфилд», в котором он сыграл главную роль, вместе с женой Рико Шибатой. В качестве наряда телезвезда выбрал черную рубашку, блестящий пиджак в тон и облегающие брюки в виде шкуры зебры. Актер надел лакированные туфли, а от аксессуаров отказался.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к наряду Кейджа, о чем высказались в многочисленных комментариях. Так, некоторые раскритиковали штаны телезвезды. «Клоун», «Что за ужасные штаны?», «Выглядит старше 59 лет», «Меня пугает его вид», — высказывались они.

В то же время другие фанаты восхитились внешним видом актера. «Выглядит модно», «Новая жена хорошо на него влияет», «Рок-звезда!» — писали комментаторы.