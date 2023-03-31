Что позаимствовать из «судебных» образов Пэлтроу

В США завершился судебный процесс по делу о лыжной аварии с участием голливудской актрисы Гвинет Пэлтроу и Терри Сандерсона. За несколько дней открытых слушаний актриса преподала настоящий урок по стилю. Какие приемы из ее образов можно заимствовать для повседневной жизни, в комментарии для «Слово и Дело» рассказала стилист Анна Шарлай.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу выиграла суд, за которым наблюдал мир всю прошлую неделю. Суд штата Юта вынес вердикт в пользу актрисы по делу о лыжной аварии с участием голливудской звезды и пожилого мужчины Терри Сандерсона. Он утверждал, что звезда врезалась в него на горнолыжном склоне, а также заявлял, что получил черепно-мозговую травму и сломал четыре ребра. Актриса, наоборот, утверждала, что в аварии на склоне виноват сам Андерсон.

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Суд встал на сторону Пэлтроу, с нее сняли все обвинения. В качестве компенсации она получит один доллар. При этом актриса повернула ситуацию в свою сторону: она сказала, что Сандерсон сам въехал ей в спину, из-за чего оба повалились в сугроб. Его лыжи оказались между ее лыж, а стоны мужчины она восприняла как сексуальное домогательство.

Одним словом, абсурдность ситуации перевела суд в разряд мемов. Не последнюю роль в этом сыграл и внешний вид актрисы — каждый ее образ широко обсуждался в Сети. По уровню общественного резонанса Гвинет Пэлтроу даже удалось затмить знаменитую аферистку Анну Делви, которая до мелочей продумывала каждый свой выход в зал заседания американского суда.

Стилист Анна Шарлай в комментарии для «Слово и Дело» отмечает, что на судебных заседаниях Гвинет Пэлтроу присутствовала в элегантных, расслабленных образах. Каждое появление актрисы в зале суда транслировало спокойствие человека, уверенного в своей правоте. Некоторые стилистические приемы вполне можно позаимствовать и внедрить в свои повседневные образы.

«Чаще всего мы видим образы знаменитостей в вечерних платьях или в спортивных костюмах на выходе из фитнеса. Но для суда выбирают консервативный и формальный стиль, приемы которого можно взять для города и офиса. Стилисты могут помочь выбрать подходящий наряд, который соответствует правилам судебной этики и одновременно подчеркивает индивидуальный стиль клиента. Также важно в зале суда чувствовать себя уверенно, опираясь на свои сильные стороны, и спокойно, чему способствует гармоничное сочетание вещей», — отмечает Анна Шарлай.

По словам стилиста, в своих «судебных» образах Гвинет Пэлтроу использовала следующие приемы: использование нейтральных цветов и минималистических форм в одежде, акцентирование на аксессуарах, таких как шляпы, сумки и ювелирные изделия, выбор необычных тканей и материалов — например, кожи и меха. Создать гармоничный образ помогло сочетание различных текстур и оттенков, а также использование классических элементов стиля, таких как белая рубашка и черные брюки — но в неожиданных сочетаниях.