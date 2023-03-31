Как защитить обувь и одежду от весенних осадков

Большая проблема россиян весной — это грязная обувь и промокшая одежда. Дорога до работы или дома неизбежно заставляет преодолевать лужи или грязь. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по домоводству Оксаны Кизилашвили, как защитить вещи в весенний период.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, весной необходимо использовать водоотталкивающие пропитки для обуви и одежды. Важно учитывать материал, из которого изготовлен предмет гардероба, чтобы не испортить его при обработке.

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"Вещи ничем не защищены и быстро придут в негодность. Обработку необходимо сделать самостоятельно. В первую очередь обработка необходима обуви, перчаткам, головным уборам, верхней одежде и зонтам. Однако важно учитывать материал изделия. Например, пальто из шерсти нельзя обрабатывать водоотталкивающими средствами, потому что они создают на изделии пленку и портят ткань. Куртки из кожи и кожзаменителя, а также болоньевые изделия можно покрывать защитными средствами", — сказала она.

Специалист посоветовала внимательно читать инструкцию перед применением, чтобы пользоваться водоотталкивающими средствами правильно. Так, они не испортят вещи и помогут избежать лишних трат на химчистку.

Кроме того, эксперт объяснила, как очистить испачкавшуюся одежду и вернуть ей первозданный вид.

"Если предмет гардероба уже испачкан грязью, то можно воспользоваться пятновыводителем. Но одного универсального средства для всех видов обуви и одежды для этих целей не существует. Все поверхности ведут себя по-разному. Также важно знать, чем испачкана вещь. Например, для удаления солевых пятен подходят кислотные средства. К каждой грязи свой подход", — рассказала собеседница «ВМ».

Очищающие средства нужно применять в зависимости от вида пятен. Очень важно, чтобы они были щадящими, ведь никому не хочется вместе с пятном вывести краску с сапог или ветровки, подытожила Кизилашвили.