Что делать, если вы не можете найти друзей во взрослом возрасте: 3 полезных лайфхака

По статистике, у каждого третьего человека после 30 в принципе нет человека, с которым можно было бы поделиться переживаниями или приятно провести время. Речь о друзьях. К сожалению, как считают психологи, с возрастом нам действительно труднее заводить друзей. Мы вместе со специалистами выяснили, где же можно найти новых приятелей, даже если вы серьезный человек со статусной работой. Есть ли у вас хобби? Клубы по интересам — отличное место, чтобы завести интересные знакомства. Нет ничего лучше увлекательной беседы с человеком, который точно не будет осуждать твои интересы и с удовольствием поддержит разговор, не отвлекаясь на время. Сегодня тысячи сообществ по интересам можно найти в соцсетях. Конечно, часто там проводят время люди намного младше, и все же всегда есть вероятность найти человека примерно одного с вами возраста. Не бойтесь оставлять сообщения и активно участвовать в жизни онлайн-сообщества. Так вы привлечете внимание к себе и точно обзаведетесь приятными собеседниками, с которыми вполне вероятно встретитесь лично уже совсем скоро. Снова за парту? Почему бы и нет! В эпоху, когда без новых знаний не видать повышения и хорошей работы, всем нам приходится учиться в той или иной степени. Курсы повышения квалификации или же просто курсы иностранных языков могут стать отличным местом для знакомства с интересными людьми. Вас, опять же, объединяют общие интересы, а значит, первая точка соприкосновения уже есть. Главное, не бояться вступать в диалог. Хорошо, если курсы будут проходить офлайн, чтобы вы могли пообщаться в реальности сразу. Будьте открыты и не отказывайтесь от приглашений сходить пообщаться в кафе после занятий — кто знает, возможно, с этими людьми у вас завяжутся дружеские отношения на долгие годы. Заведите собаку Конечно, вы можете выбрать любого питомца, однако, психологи настоятельно рекомендуют завести собаку, с которой все равно придется гулять. Вы обязательно если не подружитесь, то уж точно заведете приятные знакомства с соседними «собачниками». Долгие обсуждения особенности кормления, прогулок и лечения питомцев помогут наладить контакт с довольно большим количеством людей. Психологи считают, что людям проще обратиться к незнакомому человеку с собакой на поводке, чем к простому прохожему.