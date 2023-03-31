$76.45+0.1482.39-0.75
9 минут назад

Стилист объяснил, почему нельзя носить кроссовки с колготками

Газета.Ruиещё 1

Стилист Андрей Проявкин рассказал, как правильно носить кроссовки. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Стилист объяснил, почему нельзя носить кроссовки с колготками
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Для начала эксперт посоветовал не носить кроссовки на босую ногу. А также рекомендовал не сочетать спортивную обувь с колготками.

«Надевайте короткие или длинные спортивные носки. А кроссовки и колготки — не лучшее сочетание, хотя сами по себе колготки в тренде. Если надеваете платья, то нужно отдавать предпочтение минималистичным, однотонным вариантам и платьям-рубашкам. Нарядные платья сочетать с кроссовками гораздо сложнее», — рассказал эксперт.

Стилист посоветовал не сочетать кроссовки с офисной юбкой до колен, а отдать предпочтение юбке длины мини или в пол. Он также посоветовал носить кроссовки с широкими и свободными брюками и оверсайз-пиджаком.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий