Стилист объяснил, почему нельзя носить кроссовки с колготками

«Надевайте короткие или длинные спортивные носки. А кроссовки и колготки — не лучшее сочетание, хотя сами по себе колготки в тренде. Если надеваете платья, то нужно отдавать предпочтение минималистичным, однотонным вариантам и платьям-рубашкам. Нарядные платья сочетать с кроссовками гораздо сложнее», — рассказал эксперт.