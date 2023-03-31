Стилист объяснил, почему нельзя носить кроссовки с колготками

Стилист Андрей Проявкин рассказал, как правильно носить кроссовки. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».
Для начала эксперт посоветовал не носить кроссовки на босую ногу. А также рекомендовал не сочетать спортивную обувь с колготками.
«Надевайте короткие или длинные спортивные носки. А кроссовки и колготки — не лучшее сочетание, хотя сами по себе колготки в тренде. Если надеваете платья, то нужно отдавать предпочтение минималистичным, однотонным вариантам и платьям-рубашкам. Нарядные платья сочетать с кроссовками гораздо сложнее», — рассказал эксперт.
Стилист посоветовал не сочетать кроссовки с офисной юбкой до колен, а отдать предпочтение юбке длины мини или в пол. Он также посоветовал носить кроссовки с широкими и свободными брюками и оверсайз-пиджаком.