Жена Валерия Меладзе кардинально изменила образ

Артистка не так давно стала заново вести активную жизнь в социальных сетях, где делится с поклонниками своей жизнью. Так, Альбина опубликовала на днях снимок, на котором она одета в объёмные спортивные штаны, кроссовки и бомбер, а лицо знаменитости прикрывают черные солнцезащитные очки. Свой новый образ экс-солистка группы «ВИА Гра» разместила в личном блоге.

Стоит отметить, что поклонники были удивлены такой смене имиджа, так как обычно Джанабаева предпочитает носить откровенные наряды. Многие подчеркнули, что певица выглядит великолепно, а новый образ очень е молодит. Не обошлось здесь, конечно же, и без хейтеров, которые не проявили положительной реакции, а только заявили, что такая одежда не подходит Альбине Джанабаевой.