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12 минут назад

Жена Валерия Меладзе кардинально изменила образ

FBM.ru

Бывшая участница музыкальной группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева кардинально сменила свой стиль. Супруга Певца Валерия Меладзе удивила своих поклонников резко изменившимся стилем. У артистки теперь совершенно другой образ и наряды, как сообщают журналисты издания «7 дней».

Жена Валерия Меладзе кардинально изменила образ
Фото: FBM.ruFBM.ru

Артистка не так давно стала заново вести активную жизнь в социальных сетях, где делится с поклонниками своей жизнью. Так, Альбина опубликовала на днях снимок, на котором она одета в объёмные спортивные штаны, кроссовки и бомбер, а лицо знаменитости прикрывают черные солнцезащитные очки. Свой новый образ экс-солистка группы «ВИА Гра» разместила в личном блоге.

Стоит отметить, что поклонники были удивлены такой смене имиджа, так как обычно Джанабаева предпочитает носить откровенные наряды. Многие подчеркнули, что певица выглядит великолепно, а новый образ очень е молодит. Не обошлось здесь, конечно же, и без хейтеров, которые не проявили положительной реакции, а только заявили, что такая одежда не подходит Альбине Джанабаевой.

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