Жена Валерия Меладзе кардинально изменила образ

Бывшая участница музыкальной группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева кардинально сменила свой стиль. Супруга Певца Валерия Меладзе удивила своих поклонников резко изменившимся стилем. У артистки теперь совершенно другой образ и наряды, как сообщают журналисты издания «7 дней».
Артистка не так давно стала заново вести активную жизнь в социальных сетях, где делится с поклонниками своей жизнью. Так, Альбина опубликовала на днях снимок, на котором она одета в объёмные спортивные штаны, кроссовки и бомбер, а лицо знаменитости прикрывают черные солнцезащитные очки. Свой новый образ экс-солистка группы «ВИА Гра» разместила в личном блоге.
Стоит отметить, что поклонники были удивлены такой смене имиджа, так как обычно Джанабаева предпочитает носить откровенные наряды. Многие подчеркнули, что певица выглядит великолепно, а новый образ очень е молодит. Не обошлось здесь, конечно же, и без хейтеров, которые не проявили положительной реакции, а только заявили, что такая одежда не подходит Альбине Джанабаевой.