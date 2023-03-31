Шэрон Стоун снялась в пиджаке на голое тело для журнала

Американская актриса Шэрон Стоун стала героиней цифровой версии журнала Elle Spain. Снимки опубликовало издание Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

65-летняя знаменитость предстала перед камерой в белом брючном костюме модного бренда Schiaparelli. При этом на размещенном кадре видно, что для съемки звезда киноленты «Основной инстинкт» решила надеть пиджак на голое тело. Ее образ дополняют массивные брошь и ожерелье с золотым замком от дизайнера Дэниела Розберри.

Также актриса дала интервью журналистам издания, в котором заявила, что на данный момент ощущает себя самой счастливой женщиной. «Я счастлива как зрелая женщина и чувствую себя фантастически», — отметила Стоун.