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47 минут назад

Чтобы колготки не сползали в течение дня: маленькие женские хитрости

Провинция.ру

Какие именно колготки стоит покупать и как сделать так, чтобы в течение дня их не подтягивать и не поправлять? Вот несколько советов. Покупайте колготки своего размера, максимум на размер больше. Если колготки малы, они будут сползать и сморщиваться – некрасиво, согласитесь! Если колготки большие, то сидеть они будут плохо, ещё и складок не избежать. Высота талии колготок должна быть либо завышенной, либо такой же, как у юбок и платьев.

Что сделать, чтобы не сползали колготки
Фото: Pxhere.comPxhere.com

Обращайте внимание на плотность, прочность и качество резинки. Она не должна растягиваться. Толщина ее – до четырех сантиметров.

Что делать, если колготки все-таки спадают? Поддерживание колготок дополнительной резинкой помогает, но не всегда и, как правило, недолго. Более надежный вариант – пришитые тесемки. Поместите верх колготок между двумя концами тесемки, и застегните кнопку, прихватывая ткань, сквозь колготки. Придерживать капризные колготки можно бельем или одеждой, которую надевают поверх синтетического изделия.

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