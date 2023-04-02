Что сделать, чтобы не сползали колготки

Какие именно колготки стоит покупать и как сделать так, чтобы в течение дня их не подтягивать и не поправлять? Вот несколько советов. Покупайте колготки своего размера, максимум на размер больше. Если колготки малы, они будут сползать и сморщиваться – некрасиво, согласитесь! Если колготки большие, то сидеть они будут плохо, ещё и складок не избежать. Высота талии колготок должна быть либо завышенной, либо такой же, как у юбок и платьев.