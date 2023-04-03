Как собрать капсульный гардероб: главные правила

Капсула – это коллекция из нескольких предметов одежды, которые не выходят из моды. Основная ее цель – составление максимального количества комфортных образов при минимальном количестве вещей. Такой подход в организации гардероба экономит время, отметила практикующий стилист-имиджмейкер Татьяна Преображенская. В разговоре с «ФедералПресс» она назвала несколько базовых правил, которые помогут составить капсульную подборку под разные случаи.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Первое – нужно определить круг жизни. Человеку необходимо подумать, в каком соотношении сочетаются социальная, деловая и культурная жизнь? Сколько он путешествует? Сколько времени проводит с семьей или на деловых переговорах? Все это составляет персональный круг жизни. Так получится определить число необходимых капсул», – пояснила эксперт.

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С помощью деловой капсулы человек закрывает вопросы об одежде в рабочие дни (если на работе нет дресс-кода). Повседневные капсулы подойдут для встреч с друзьями, прогулок и посещений кафе. По такому же принципу составляют вечерние, спортивные и другие подборки нарядов, отметила Преображенская.

Второе правило – необходимо определить цветовую палитру. Определение цветотипа позволит найти оттенки, которые украшают и подходят по колориту. Если цветотип теплый, то стоит делать упор на соответствующие теплые цвета.

«Каждая капсула получит свою цветовую основу. Любит человек желтый? Пусть цвет будет базовым, и на его основе стоит подбирать элементы образа», – сказала стилист.

Имея такую базу, человек избежит необдуманных покупок. И не нужно забывать про нейтральные цвета (белый, черный, бежевый и серый) – они универсальны и помогают «подружить» остальные оттенки в образе.

Далее следует определиться с фасонами. Подходящая вещь – та, что подчеркивает преимущества и скрывает недостатки. Для этого нужно знать тип своей фигуры. Это поможет корректно расставить акценты.

«Прямому типу стоит избегать одежды, подчеркивающей зону талии. А вместо этого выбирать варианты, которые сделают акцент на стройных ногах. При широких бедрах, выраженной талии и узких плечах оптимальный вариант – вещи, визуально уменьшающие объем бедер, подчеркивающие талию и уравновешивающие плечи и бедра», – объяснила Преображенская.

Если расширена зона плеча и узкие бедра, то следует делать ставку на фасоны, которые визуально увеличат нижнюю часть тела и заузят верх. А в случае с силуэтом песочных часов фасоны практически ничем не ограничены. Главное – не переусердствовать.

Стоит также придерживаться конкретики в образах. Нет строгого списка вещей для каждого человека на планете. Все люди разные, все имеют личные убеждения, вкусы и мировоззрение. Поэтому эксперт предложила собирать капсульный гардероб по специальному чек-листу.

«На каждый элемент нижней одежды должно быть не менее двух – трех верхних. На каждый элемент нижней одежды должно быть минимум две пары обуви, которые нужно носить по очереди. На каждый элемент верхней одежды надо купить один сет украшений (минимум). На каждый сезон стоит приобрести по два элемента верхней одежды – она обязательно должна сочетаться с обувью», – сказала имиджмейкер.