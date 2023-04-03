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9 минут назад

Модель plus-size Эшли Грэм снялась в летящем мини-платье

Газета.Ruиещё 1

Модель plus-size Эшли Грэм опубликовала серию фотографий, на которых позировала в белоснежном мини-платье. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Модель plus-size Эшли Грэм снялась в летящем мини-платье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

35-летняя Эшли Грэм показала новый образ, в котором появилась на одном из светских вечеров. Модель позировала в летящем мини-платье со шлейфом и оборками. Наряд дополнили открытые серебряные босоножки и объемная сумка из белой кожи. Эшли Грэм сделали высокий пучок и выпустили одну прядь вперед.

Эшли Грэм и Джастин Эрвин поженились в августе 2010 года. В январе 2020-го у супругов родился сын Айзек, а в январе 2022-го на свет появились близнецы Малакай и Роман. Роды были тяжелыми, однако уже в мае модель вернулась к активной работе со съемками. Впервые о своей беременности модель рассказала в июле 2021 года. Модель регулярно публикует «честные» фотографии и рассказывает об уходе за собой после беременности. Она столкнулась с облысением и растяжками на теле.

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