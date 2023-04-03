Стилисты назвали пять простых сочетаний с юбками-плиссе

Самые разные вариации плиссированных юбок можно найти в коллекциях Off-White, MM6 Maison Margiela и Versace.
Команда российского бренда To Be Blossom составила пять простых сочетаний с такими вещами, которые стоит повторить в своём образе, пишет marieclaire.ru
Обыграть плиссированную юбку можно актуальными принтами и неожиданным сочетаниями текстур.
Также юбка подходит к весенне-летнему гардеробу, она является базой. Её можно сочетать практически с любой обувью и верхней одеждой.
Самый распространённый вариант юбки-плиссе – это вещь в базовом оттенке, чёрном, графитовом, бежевом, молочном, кэмел.
Пояс у юбки не должен быть очень плотным и врезаться в талию. Также длина юбки не должна укорачивать силуэт и визуально резать ногу.
Юбку-плиссе можно дополнить рубашкой или базовой футболкой, лоферами и аксессуарами, например, держащей форму небольшой сумкой.
Также можно носить такую вещь с уютным кардиганом и кедами.
Вечерний образ с юбкой-плиссе можно сделать с помощью сочетания с облегающим топом и боди из тонкого трикотажа, бижутерией и каблуками.