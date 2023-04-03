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27 минут назад

Стилисты назвали пять простых сочетаний с юбками-плиссе, которые стоит повторить

runews24.ru

Самые разные вариации плиссированных юбок можно найти в коллекциях Off-White, MM6 Maison Margiela и Versace.

Стилисты назвали пять простых сочетаний с юбками-плиссе
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

Команда российского бренда To Be Blossom составила пять простых сочетаний с такими вещами, которые стоит повторить в своём образе, пишет marieclaire.ru

Обыграть плиссированную юбку можно актуальными принтами и неожиданным сочетаниями текстур.

Также юбка подходит к весенне-летнему гардеробу, она является базой. Её можно сочетать практически с любой обувью и верхней одеждой.

Самый распространённый вариант юбки-плиссе – это вещь в базовом оттенке, чёрном, графитовом, бежевом, молочном, кэмел.

Пояс у юбки не должен быть очень плотным и врезаться в талию. Также длина юбки не должна укорачивать силуэт и визуально резать ногу.

Юбку-плиссе можно дополнить рубашкой или базовой футболкой, лоферами и аксессуарами, например, держащей форму небольшой сумкой.

Также можно носить такую вещь с уютным кардиганом и кедами.

Вечерний образ с юбкой-плиссе можно сделать с помощью сочетания с облегающим топом и боди из тонкого трикотажа, бижутерией и каблуками.

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