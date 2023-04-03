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2 часа назад

Глюкоза появилась на публике в "голом" мини-платье с кожаным корсетом

Газета.Ru

Певица Глюкоза устроила фотосессию в откровенном наряде. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Глюкоза появилась в "голом" мини-платье с кожаным корсетом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Перед камерой 36-летняя Глюкоза позировала в черном «голом» мини-платье с отделкой из кружева и в кожаном корсете. Образ дополнили кожаные туфли на высоком каблуке. Певице сделали укладку с крупными голливудскими локонами, а также макияж со стрелками и нюдовой помадой.

Глюкоза регулярно публикует фото в откровенных нарядах. Недавно Глюкозу раскритиковали за съемку в нижнем белье под пальто. На снимках она распахнула коричневое пальто и показала нижнее белье.

Артистка замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, пара воспитывает двоих детей: 15-летнюю Лидию и 11-летнюю Веру. Глюкоза признавалась, что очень хочет в третий раз стать матерью, и муж ее поддержал. Супруги обсуждали с дочерьми этот вопрос, но пока девочки не совсем готовы к появлению на свет брата или сестры. Певица говорила, что на раздумья у них есть еще один-два года.

Мода,Александр Чистяков,
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