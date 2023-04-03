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1 час назад

Платья Vetements за $1400 сравнили с рыночными сумками из 90-х

Газета.Ru

Французский бренд Vetements выпустил платья с принтом, как на хозяйственных сумках. Соответствующая информация с фото появилась на сайте Farfetch.

Платья Vetements за $1400 сравнили с рыночными сумками из 90-х
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В новой коллекции бренда Vetements представлены платья с клетчатым принтом, объемными рукавами и вырезом на спине. Однако пользователи социальных сетей не оценили ткань, которую использовали для изготовления наряда. По их словам, она напоминает рыночную сумку из 90-х годов. Стоимость одного изделия на сайте составляет $1,4 тысячи (около 113 тысяч рублей).

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