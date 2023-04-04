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42 минуты назад

Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии

Lenta.ruиещё 1

Американская бизнесвумен, телезвезда и блогерша Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии. Соответствующее объявление появилось на сайте интернет-магазина Kardashian Kloset.

Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инфлюэнсерша сообщила в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что к продаже доступны сланцы из ее гардероба марки Danward. Так, данные изделия в синем и белом цветах стоят 50 долларов (примерно четыре тысячи рублей).

При этом также стало возможно приобрести сандалии бренда Montbell. Отмечается, что товар за 30 долларов (примерно 2400 рублей) находится в хорошем состоянии.

Известно, что Kardashian Kloset — это сайт перепродажи одежды из гардероба семейства Кардашьян-Дженнер.

«Наша цель — поделиться частью образа жизни семьи Кардашьян-Дженнер, предлагая вам возможность владеть единственными в своем роде вещами», — указано в описании интернет-магазина.

Мода,Ким Кардашьян,
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