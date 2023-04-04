Ким Кардашьян выставила на продажу свои поношенные сандалии

Инфлюэнсерша сообщила в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), что к продаже доступны сланцы из ее гардероба марки Danward. Так, данные изделия в синем и белом цветах стоят 50 долларов (примерно четыре тысячи рублей).