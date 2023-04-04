Назван британский город с обожающими стринги женщинами

Производитель нижнего белья и одежды для дома Lounge назвал британский город, жительницы которого чаще других покупают стринги. Исследование под названием «Столица стрингов в Великобритании» опубликовано на сайте бренда.

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Сообщается, что в ходе эксперимента эксперты проанализировал данные о покупках в онлайн-магазине Lounge, его пользователях и поисковых запросах в Google за последний год. В результате выяснилось, что стринги — самая популярная модель трусов у женщин по всей стране, а чаще всего их приобретают в городе Плимут.

Следующими в списке обожающих стринги оказались жительницы Вулверхэмптона, Ньюкасла, Лондона и Лидса. Также отмечается, что вне зависимости от модели наибольшее число покупок нижнего белья зафиксировано в Ньюкасле.