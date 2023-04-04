Вещи, которые сразу выдадут вашу низкую самооценку

Очистите свой гардероб от них уже сегодня.

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Знаете ли вы, насколько громко ваш гардероб может заявить о вашей самооценке? Стилисты уверены, что многим вещам и стильным сочетаниям просто не место в вашей жизни, если вы не хотите производить неправильное впечатление. Мы посоветовались со специалистами и собрали топ вещей, выдающих вашу низкую самооценку.

Total black

Не спорим, в какой-то момент total black был на пике и многим женщинам действительно идет такой образ. Однако если вы не готовы придерживаться данной световой гаммы постоянно и не планируете следить за трендами, просто выбирая рандомные черные вещи, от такого образа точно стоит отказаться. Еще хуже, если ваш темный образ будет бесформенным — вы буквально всем своим видом «кричите», что ваша самооценка страдает.

Все лучшее сразу

Другая крайность — вы не можете определиться, что надеть, и выбираете самые яркие и акцентные вещи для одного образа. Возможно, это ваш стиль, но все же, если вы хотите держаться в рамках трендов и не заставлять людей в недоумении сворачивать головы вам вслед, подумайте несколько раз, прежде чем снова будете создавать суперяркий образ. Следите за количеством и качеством аксессуаров, а также не переусердствуйте с принтами. Обилие акцентных моментов также говорит о проблемах с самооценкой.

Пончо