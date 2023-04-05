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1 час назад

В России откроется более 200 магазинов Inditex под новыми названиями

Lenta.ruиещё 19

Стали известны подробности об открытии магазинов испанского ретейлера Inditex в России под новыми названиями. Об этом сообщает ТАСС.

В РФ откроется более 200 магазинов Inditex под новыми названиями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В России откроется более 200 новых магазинов Inditex, возможно дальнейшее увеличение их числа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Ранее стало известно, что первый магазин испанского бренда Zara под новым названием планируется открыть в московском торговом центре «Авиапарк». Директор отдела исследований рынка CORE.XP Василий Григорьев рассказал, что начало деятельности торговых точек по России ожидается в текущем месяце.

Позже в сети появились кадры открытия магазина Zara на Кузнецком мосту в Москве под новым названием.

Inditex приостановила работу всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта прошлого года. До этого в стране действовали 502 магазина группы. Доля российского рынка достигала около 8,5 процента от мировой прибыли Inditex.

Мода,Василий Григорьев,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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