Стилист назвала россиянкам самую модную одежду на весну

Стилист Ольга Ким назвала россиянкам самую модную одежду на весну 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания NEWS.ru.

Фото: Лента.ру Лента.ру

Специалист рассказала, что в теплом сезоне у каждой женщины в гардеробе должны присутствовать пальто в длине миди или макси, парка свободного кроя и бомбер.

«Также подойдут джинсы свободного кроя или прямого, свитшот или худи», — отметила она.

Вдобавок Ким посоветовала обратить внимание на джемперы, жакеты и брюки в мужском стиле. По ее словам, последняя вещь отлично подойдет для повседневности и деловых встреч.

В заключение эксперт особенно выделила кроссовки и кеды в стиле ретро.

«Женщинам еще рекомендую присмотреться к туфлям Мэри Джейн — это туфли, где есть ремешок, лучше не на тонкой, а слегка массивной подошве. Такая модель сейчас в тренде», — уточнила Ким.