Модные образы весны-2023

Весна наконец-то вступила в свои права. Модницы спешат «выгулять» яркие весенние наряды.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Звездный дизайнер и основательница собственного бренда одежды Аника Керимова поделилась с женским журналом Kleo. ru советами, что и как нужно носить весной 2023 года, чтобы оставаться модной и стильной.

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Запоминайте.

Кожа

Среди материалов верхней одежды этой весной, несомненно, лидирует кожа, говорит Аника. Это настолько стильная, практичная и элегантная фактура, что она уже который год не теряет своих позиций на модном олимпе. Модный кожаный плащ или тренч может быть любого фасона: длинные, укороченные, миди, приталенные, оверсайз-модели.

Кожаные косухи также по-прежнему must have. Классические модели могут быть дополнены необычной отделкой, яркими вставками, бахромой или нашивками. Они представлены как в традиционной гамме — черного, белого и коричневого цвета, так и в яркой — красные, синие, желтые, лиловые

Кожаный пиджак - универсальная вещь, которая прекрасно сочетается как с платьями, так и с брюками. Кстати, кожаные брюки и лосины уверенно вошли в женский гардероб и ими уже никого не удивишь. А если вы любите юбки, то смело приобретайте кожаную юбку.

Платья из кожи по-прежнему в фаворе. И не бойтесь выбирать разные яркие цвета, например: все оттенки фиолетового, синего, цвет фуксии. Кстати, эти оттенки особенно актуальны в 2023-м. Помимо того, что синий приносит удачу в год Водяного Кролика, он еще и выглядит дорого.

Твид

Твид плавно перешел из прошлого сезона в настоящий. У этого материала интересная и выигрышная фактура: он всегда будет смотреться дорого. Твидовый жакет – вещь вневременная.

Аника предлагает три самых модных способа носить твидовый жакет этой весной:

- С кожаными брюками и майкой. Именно такое сочетание несочетаемых вещей из разных стилей позволит получить яркий и удивительно гармоничный образ.

- С джинсами и балетками – получите самое актуальное комбо этого весенне-летнего сезона.

- Костюм . Твидовый костюм — это всегда элегантно, респектабельно и женственно.

И не забывайте сочетать твидовый жакет с нитями жемчуга или модными в этом сезоне крупными цепями!

Тотал деним

Главный тренд этой весны – тотал деним . На показах прет-а-порте и от-кутюр все чаще демонстрируется одежда из этого материала.

Как носить деним в этом сезоне? Сочетайте джинсы и рубашки из денима с правильно подобранными деталями и аксессуарами. Контрастного цвета ремень или сумка, необычные украшения – и ваш деним-образ заиграет новыми красками. Комбинируйте джинсовые вещи разных оттенков. Причем, чем больше слоев из денима вы используете, тем эффектнее будет выглядеть ваш образ.

Костюмы в пижамном стиле

Женские костюмы в пижамном стиле – это модный тренд последних лет, и они остаются в тренде и весной 2023 года, уверяет Аника. Современные костюмы в пижамном стиле не такие откровенно будуарные, как пять лет назад. Скорее, напоминают пижаму, чем являются ею.

Особенности таких костюмов: принты, отделка кантом, однотонные модели и сам материал. Как носить пижамный костюм весной 2023 года? Например, можно сочетать отдельные его элементы с другой одеждой, с обувью на каблуке, чтобы добавить женственности, или с рабочими ботинками для создания спортивного образа.

«Горох»

Узор «горох» давно стал классикой и неотъемлемым атрибутом любого стильного гардероба, объясняет Керимова. В 2023 году «гороховый» принт снова в моде и это заметно уже сейчас на подиумах и в коллекциях различных дизайнеров. Причем, очень интересно сочетание гороха на прозрачном фоне в коктейльных платьях. Если бы не этот принт, то летящие юбки и платья из просвечивающихся тканей выглядели бы слишком откровенно.

Горох можно сочетать с другими принтами, но тут нужно быть осторожным и не переборщить. На платье с гороховым принтом лучше не надевать вещи с яркими геометрическими узорами или другими необычными рисунками.

Коллекция «Гжель»

Гжель — традиционный русский промысел, многообразие оттенков синего на белом фоне, говорит Керимова. Особенностями узора являются плавные линии, большое количество точек, лепестков, кружков, черточек.