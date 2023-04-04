Энн Хэтэуэй стала лицом новой кампании Versace

«Когда потрясающая, талантливая Донателла Версаче предложила мне принять участие в кампании, она поделилась своим видением коллекции на все времена с фирменным духом Versace. Она сказала, что ей хочется сосредоточиться на вещах, которые точно станут любимыми в чьём-то гардеробе, они будут радовать, невзирая на тренды и их наденут ещё не один раз на протяжении всей жизни», — написала Энн.