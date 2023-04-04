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40 минут назад

Энн Хэтэуэй стала лицом новой кампании Versace

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Энн Хэтэуэй продолжает покорять индустрию, ведь она стала лицом новой рекламной кампании Versace. Коллекция получила название Versace Icons. И действительно, сложно не согласиться с утверждением, что актриса — настоящая икона.

Энн Хэтэуэй стала лицом новой кампании Versace
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За соблазнительные кадры отвечали фотограф Мерт Алас и Маркус Пигготт. На снимках Энн предстала в лаконичном чёрном мини-платье из блестящего материала, а также в джинсах, чёрном корсете и кожаном жакете.

Донателла Версаче призналась, что именно Энн невероятно вдохновила её на эту коллекцию. Линейка для настоящей роковой красотки!

«Я люблю её как актрису, но ещё больше восхищаюсь ей как женщиной. Она большая звезда, она бизнесвумен, она креативная и невероятно добрая. Это делает её настоящей иконой Versace!» — сказала Донателла Версаче.

Mainstyle

Энн в свою очередь рассказала о том, как именно леди Донателла поделилась с ней основной концепцией будущей коллекции. Модельер хотела создать вневременные вещи, которые не будут зависеть от трендов, а также прослужат верой и правдой для своей обладательнице ещё долгие годы.

«Когда потрясающая, талантливая Донателла Версаче предложила мне принять участие в кампании, она поделилась своим видением коллекции на все времена с фирменным духом Versace. Она сказала, что ей хочется сосредоточиться на вещах, которые точно станут любимыми в чьём-то гардеробе, они будут радовать, невзирая на тренды и их наденут ещё не один раз на протяжении всей жизни», — написала Энн.

Мы уже мечтаем добавить вещи в корзину!

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