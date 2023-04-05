$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Названа самая модная верхняя одежда этой весны

Super.ru

Продолжаем модный марафон и делимся советами от главного стилиста всея Руси. В этот раз в своем Telegram-канале Рогов решил обратить внимание подписчиков на самый трендовый предмет верхней одежды, который точно привлечет множество восхищенных (а, может быть, даже и изумленных) взглядов.

Названа самая модная верхняя одежда этой весны
Фото: Super.ruSuper.ru

Речь, конечно же, о лаковом пальто! Именно его Александр называет одним из главных трендов сезона.

Этой весной одинаковой популярностью пользуются лаковые плащи как ярких цветов, так и более традиционных.

Super.ru

Длина может варьироваться от чуть ниже колена и практически до пола — и в любой вариации образ будет выглядеть очень стильно.

Мода,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий