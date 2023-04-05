Названа самая модная верхняя одежда этой весны

Продолжаем модный марафон и делимся советами от главного стилиста всея Руси. В этот раз в своем Telegram-канале Рогов решил обратить внимание подписчиков на самый трендовый предмет верхней одежды, который точно привлечет множество восхищенных (а, может быть, даже и изумленных) взглядов.

Фото: Super.ru Super.ru

Речь, конечно же, о лаковом пальто! Именно его Александр называет одним из главных трендов сезона.

Этой весной одинаковой популярностью пользуются лаковые плащи как ярких цветов, так и более традиционных.

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