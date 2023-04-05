Актриса Эль Фаннинг стала героиней обложки Harper's Bazaar

Американская актриса Эль Фаннинг в образе лесной феи позировала для обложки британской версии Harper's Bazaar. Об этом сказано на сайте журнала.

Фото: РИА Новости РИА Новости

24-летняя звезда сериала "Великая", снятого о российской императрице Екатерине II, позировала в пышных платьях мировых домов моды, например, Dior и Valentino.

За стилизацию образов отвечала Кэти Кастерин. Фотографировал Фаннинг Алекси Любомирски — британский фотограф, который делал официальные фотографии принца Гарри и Меган Маркл во время их помолвки и свадьбы.

Газета.Ru

В интервью журналу актриса рассказала, что рассталась с 37-летним Максом Мингеллой, но заявила, что верит в лучшее, и надеется встретить настоящую любовь.

"Я безнадежный романтик. Я верю в любовь с первого взгляда. Назовите меня сумасшедшей, но я верю в эти вещи", — поделилась актриса.