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1 час назад

Представлен лукбук, созданный искусственным интеллектом

Газета.Ru

Российский дизайнер, основательница бренда AKHMADULLINA Алена Ахмадуллина представила лукбук, созданный искусственным интеллектом. Соответствующая информация поступила в "Газету.Ru" от пресс-службы.

Представлен лукбук, созданный искусственным интеллектом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В лукбук вошли изображения как реальных вещей из коллекции сезона весна-лето 2023, так и созданных искусственным интеллектом.

Нейросеть также сгенерировала образы моделей и поместила их в вымышленные природные пейзажи.

Лукбух вдохновлен творчеством французского художника-примитивиста Анри Руссо, близкого бренду по манере работы с цветом, формой и линиями.

"Для нас характерна тема "эскапизма", ухода от реальности в сказочный мир или метавселенную", — объяснила Алена Ахмадуллина.

Газета.Ru

Дизайнер назвала работу с искусственным интеллектом "интересным экспериментом", подчеркнув, что бренд продолжит развитие в этом направлении.

Мода,Анри Руссо,Алена Ахмадуллина,
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