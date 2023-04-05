Назван подчеркивающий недостатки фигуры узор на одежде

В связи с этим стилист дал несколько советов, как выглядеть в своих образах стройнее. В первую очередь он порекомендовал не выбирать костюмы с контрастным верхом и низом, а также отказаться от сияющих тканей. Кроме того, Васильев призвал избегать облегающей одежды и стремиться составлять образы, в которых будут преобладать вертикальные линии.