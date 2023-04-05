Стилист назвал принт, который визуально полнит

Историк моды и стилист Александр Васильев назвал принт, который визуально полнит. Об этом сообщает издание The Voice.

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По словам эксперта, хуже всего на женщинах смотрятся вещи с крупной клеткой на светлом фоне. Он отметил, что этот принт визуально делает человека больше и полнит. Вещи с таким акцентом он посоветовал не надевать.

Крупным девушкам он посоветовал отказаться от костюмов с контрастом между верхней и нижней частью. Также не стоит выбирать в качестве наряда блестящие ткани. Не стоит также носить одежду, которая будет сильно обтягивать тело.

Вместо этого он посоветовал выбирать одежду, которая визуально удлиняет силуэт. Для этого нужно выбирать фасоны с вертикальными линиями.