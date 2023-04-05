В сети раскритиковали рекламу новой Zara в России

Звездный стилист Алеко Надирян опубликовал рекламу бренда Zara, который должен открыться в России под новым названием Maag, и пользователи сети обругали ее со словами «какой ужас». Соответствующее видео и комментарии появились в Telegram.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах виртуальные манекенщики демонстрировали первую коллекцию указанной марки. Среди нарядов в том числе были длинное платье из струящейся ткани, короткие сарафаны в сочетании с блузками, а также джинсовые и кожаные костюмы.

Зрители раскритиковали рекламу бренда, сравнив ее с компьютерной игрой The Sims. «Маркетологи уже не очень привлекательно сделали рекламу, ощущение, что и одежда разочарует», «Это шутка?!», «Кампейн Zara: деним, полупрозрачность, намек на люкс, немного эротики. Кампейн Maag: нарисованные человечки с одеждой из Zara 2007 года», «Полная хрень», «Выглядит пугающе», «The Sims на минималках», «Что за кринжатина, как любят говорить мои дети», — негодовали юзеры.

Ранее была раскрыта дата презентации первой коллекции одежды Zara под новым названием Maag в России. Согласно информации, компания представит продукцию в формате онлайн 14 апреля. Также отмечается, что обновленные магазины откроются в московских торговых центрах «Авиапарк», «Мега Химки», «Весна», «Щелковский», «Европолис», «Атриум», Vegas и других.

В январе управляющая компания Daher Group, которая купила российскую часть бизнеса группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие бренды), зарегистрировала домены будущих интернет-магазинов.