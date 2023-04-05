Как одеваться стильно, если ты мама

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Многие женщины, став мамами, забывают про себя. Мысли о стильной одежде большинству приходит в последнюю очередь. Да что там о стильной, даже грязная и мятая одежда становится нормой, ведь все время и все силы уходят на детей и на быт. Вместе со стилистом и мамой Бэлой Аутлевой мы разбирались, как упорядочить свой гардероб и выглядеть всегда стильно, если ты мама.

Видео дня

Большинство молодых мам до выхода в декрет работали в офисе и основную часть их гардероба занимает офисная одежда. Одежда для дома и для встреч с друзьями выбирается по остаточному принципу. Домашняя одежда удобная, но бесформенная, зачастую даже с пятнами или дырками, а офисный гардероб трудно представить на молодой маме. Что же делать?

Шаг 1 - Разберите свой гардероб

Да, это займет время, но избавляться от ненужных вам вещей обязательно. Особенно, от тех на которых есть дыры и не выводимая грязь. Разложите все вещи в одном пространстве. Отдельно можете отложить вещи «на переделку», но только в том случае, если вы уверены, что будете заниматься ими. Если же времени нет, то вещи лучше выкинуть, иначе они останутся мертвым грузом в шкафу. Обязательно стоит отложить вещи, которые давно вышли из моды, например джинсы-скини с заниженной талией и потертостями, приталенные пиджаки с рукавами на 3/4 и т.д. Это не значит, что их стоит выкинуть. Просто с ними стоит быть осторожнее и обыгрывать современной и трендовой одеждой. Отдельно отложите вещи, которые подходят идеально по стилю, по крою, по актуальности – они составят ваш основной (базовый) гардероб.

Шаг 2 - Комбинируйте одежду

Скорее всего вы найдете красивые и удобные комбинации, о которых вы даже не задумывались. Например, джинсы и рубашка, брюки и футболка. Обязательно делайте фото комплектов, они будут для вас палочкой-выручалочкой.

Шаг 3 - Купите недостающие вещи

Шаг номер три, подвести итоги, если одежды осталось мало, то составьте список для шопинга, что именно вам нужно и хочется купить. Вещи в списке покупок должны быть универсальны. То есть такие, которые вы сможете надеть с большинством вещей из вашего гардероба. Так же стоит обратить внимание на вещи для связки комплектов. Предположим, у вас есть джинсы и футболка. Чтобы они заиграли, можно добавить к ним жилетку. Важное правило – новые вещи подбирайте под цвет оставшейся после ревизии одежды, тогда они станут для вас базовыми .

Если вы понимаете, что список для покупок велик, то есть смысл покупать постепенно. Например, разделите список на 4 части, но желательно так, чтобы в каждой части присутствовал разный тип одежды. И совершайте покупки в течение 4 месяцев.