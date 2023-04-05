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23 минуты назад

Стилист Рогов назвал маст-хэв весеннего гардероба в 2023 году

Мослента

Маст-хэв весеннего гардероба в сезоне 2023 года назвал в личном Telegram-канале стилист Александр Рогов.

Стилист Рогов назвал маст-хэв весеннего гардероба в 2023 году
Фото: МослентаМослента

«Лаковое пальто — один из трендов сезона», — написал фешен-эксперт.

Рогов опубликовал подборку фотографий с примерами образов. Так, весной-2023 он советует носить лаковое пальто черного, темно-коричневого, бордового, красного и песочного цветов. При этом длина может быть разной: и чуть ниже колена, и до щиколоток. Сочетать этот предмет гардероба допускается как ботинками и сапогами, так и с туфлями.

Мода,Александр Рогов,
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