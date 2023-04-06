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2 часа назад

Стилист назвала самые трендовые мужские вещи в весеннем гардеробе

Москва24

Брюки карго и плотные рубашки являются самыми трендовыми мужскими вещами в весеннем гардеробе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на стилиста Ольгу Ким.

Стилист назвала самые трендовые мужские вещи в весеннем гардеробе
Фото: М24М24

"Брюки карго могут быть из денима или футера. Также весной мужчинам стоит носить плотные рубашки, их можно носить вторым слоем вместо жакетов. Если вы любите деловой стиль, можно выбрать прямое пальто или стандартной длины до бедра, или чуть пониже до колена", – посоветовала эксперт.

Что касается головных уборов, лучше всего выбирать бейсболки, поскольку они хорошо подходят к худи и свитшотам, а также к пальто и пиджакам. Также можно обратить внимание на панамы.

Ким добавила, что мужчины этой весной могут смело носить кроссовки или кеды в ретростиле. Подойдут и базовые ботинки на не очень тонкой подошве, резюмировала она.

Ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что главным трендом весеннего сезона станет громкая сексуальность, которую можно сразу же увидеть в фасонах, фактурах и грубых маскулинных атрибутах одежды.

Эксперт отметил, что в весенний период популярность обретут одеяния из прозрачной ткани как в мини вариациях, так и в максимальной длине в пол. По его мнению, бельевая эстетика сделает женщин сексуальнее, при этом удлиненная одежда не сделает образ вульгарным.

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