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1 час назад

Россиянам назвали самую модную мужскую одежду на весну

Lenta.ru

Стилистка Ольга Ким назвала россиянам самую модную мужскую одежду на весну 2023 года. Ее комментарий приводит News.ru.

Россиянам назвали самую модную мужскую одежду на весну
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В списке наиболее трендовых вещей оказались брюки карго из денима или футера, а также пальто прямого кроя и рубашки из плотной ткани, которые можно носить вместо пиджаков. Кроме того, актуальными в текущем сезоне стали бейсболки, отметила эксперт. Она посоветовала носить их как с толстовками, так и с более формальными предметами гардероба.

Что касается обуви, предпочтительно выбирать кроссовки или кеды в ретростиле. В то же время мужчинам можно приобрести базовые ботинки на уплотненной подошве.

Ранее Ольга Ким также назвала самую модную одежду на весну 2023 года для россиянок. Специалист рассказала, что в теплом сезоне у каждой женщины в гардеробе должны присутствовать пальто в длине миди или макси, парка свободного кроя и бомбер.

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