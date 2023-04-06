Среди главных трендов — одинаковые вещи для мужчин и женщин

В весенне-летних коллекциях 2023 присутствует множество общих трендов для мужского и женского гардероба. Речь не идет о чем-то экстремальном, вроде моды на юбки у мужчин (хотя, да, и такое тоже есть у большинства ведущих дизайнеров — от Prada до Louis Vuitton). Речь в целом об агендерной моде. В 90-е ее называли термином «унисекс», а позже появилось красивое слово «гендерфлюидность».

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«Причина такой моды лежит, во многом, в социальной сфере. Стерлись грани между женскими и мужскими занятиями, интересами и ролями. В итоге в гардеробе одной и той же женщины могут уживаться ультракороткие мини и андрогинные оверсайз-костюмы. Аналогично у мужчин. Если необходимо соответствовать рабочему дресс-коду, это будет образ для деловой среды. А для свободных образов мужчины теперь часто используют яркие и пастельные, ранее воспринимаемые, как женские, цвета», — рассуждает Галина Кравченко, эксперт по управлению fashion-ассортиментом, бизнес-консультант.

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Примерно с 2015-го стали развиваться современные «андрогинные» коллекции. Кроме того, дизайнеры начали объединять мужские и женские показы в одно шоу (первопроходцами тут были Gucci, Balenciaga, Dsquared2, Givenchy). Большие магазины принялись отказываться от традиционного деления на мужские и женские отделы. Из зарубежных примеров можно привести лондонский Selfridges, который в 2015 году открыл трехэтажное пространство унисекс-шопинга Agender. В России это, например, «Стокманн»: в его флагманском универмаге коллекции распределены по брендам, а не по «половому» признаку. А в универмаге «Цветной» сортировка стилистическая: на одном этаже — «стритвир»-коллекции, на другом — повседневная базовая мода.

«Индустрия вдохновенно подхватила возможность предложить потребителям одинаковый дизайн. Это ведь колоссальная экономия на издержках, оптимизация. По своей сути это широкий гардероб моделей одинакового дизайна, сшитых из одних и тех же материалов. Трикотаж, жакеты, джинсы, кроссовки, кеды, лоферы и так далее», — добавляет Кравченко.

Среди главных гендерфлюидных трендов текущего, весенне-летнего сезона можно выделить следующие: большие накладные карманы на одежде и аксессуарах, деним с головы до ног (full denim), прямые и удлиненные жакеты оверсайз в сопровождении с мешковатыми брюками. «Не забудем про интерпретации «рабочей» одежды: скажем, сочетание укороченной куртки прямого силуэта с рубашечным воротником с прямыми брюками. И про «голые образы»: футболки и лонгсливы из сетки, вязаные ажурные джемперы и поло», — говорит Кравченко.

Дмитрий Комов, старший категорийный менеджер универмага Trend Island, среди гендерфлюидных трендов сезона выделяет, в первую очередь, бельевой стиль. «Став классикой женского гардероба, он перебрался в мужской. Шорты-трусы, пижамные комплекты и топы на лямках отлично смотрятся на представителях любого гендера. Так что мужчины смело могут внедрять их в свои повседневные образы, тем более летние. Вдохновение будем искать у Dries Van Noten, Givenchy, Celine, Martine Rose и MSGM. Главное в текущем сезоне: объемные брюки (карго), жакеты оверсайз, кожа, деним, 2000-е, стиль преппи. Также из микротрендов я бы отметил длинные шорты (они доросли примерно до колена), жилет от классического костюма. Из аксессуаров главный тренд как для мужчин, так и для женщин — большая сумка-тоут, а также сумки-баулы», — рассуждает Комов.

Долгосрочные тенденции, выходящие за рамки одного сезона, тоже теперь общие для всех. «Среди долгоиграющих трендов хочется особенно отметить возвращение «нормкора», а также появление некоторых его интерпретаций, таких как, например, copencore (копенгагенский стиль). Именно так недавно была названа журналом Vogue Scandinavia датско-копенгагенская мода. Ее суть — роскошь, праздность и изысканность, но при этом сдержанность и практичность, и никогда не перебор. Это хорошее пальто, яркий свитер, пара повседневных синих джинсов и кроссовки на толстой подошве. В России в силу схожести климатических условий такой стиль вполне релевантен и также приживается. Кроме того, один из текущих социокультурных трендов у нас в стране — «не выделяться» (сложные времена, неспокойно) — тоже способствует его принятию. Среди популярных российских брендов мы видим довольно много тех, чей ассортимент соответствует этому направлению: Urbantiger, Dadaknit, 5 o’Coat, Lover Сashmere и другие», — рассказала Ольга Штейнберг, автор телеграм-канала «Fashion Прокачка».