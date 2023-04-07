Как подобрать модный базовый гардероб на зиму 2023-2024

Любая девушка, придерживающаяся актуальных тенденций в мире моды, занята подбором подходящей одежды.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Представительниц прекрасного пола занимает вопрос, какой базовый гардероб будет модным на зиму 2023-2024 года.

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Он должен состоять из вещей, которе прекрасно комбинируется между собой, подхоыдят для создания разнообразных луков.

Список вещей для создания стильной капсулы

Дизайнеры предлагают вниманию модниц универсальные решения, которые помогут выглядеть эффектно и стильно. Составить представление об актуальных новинках помогут фото красивых образов. Чтобы составить базовый гардероб, девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие вещи:

При подборе верхней одежды для зимнего сезона беспроигрышным вариантом станет утеплённое пальто, выполненное в однотонной расцветке, характеризующееся простым лаконичным кроем. Рекомендуется отдавать предпочтение моделям длины миди или макси, под которые можно поддеть всевозможные юбки и платья, брюки и джинсы. Под такое пальто подойдёт обувь на устойчивом каблуке, высокой танкетке или массивной тракторной подошве.

Джинсы незаменимы для воплощения образа в стиле casual. Лаконично оформленные модели подойдут даже для похода офис при отсутствии строгого дресс-кода. Модницам рекомендуется обращать внимание на фасон «мом» с завышенной посадкой, скрывающей недостатки в области талии. Хорошим решением станет классика прямого покроя или варианты, сужающиеся книзу. При выборе расцветок предпочтение рекомендуется отдавать традиционным сине-голубым оттенкам. Альтернативное решение – выбрать тёмно-серые или чёрные джинсы, придающие зрительной стройности силуэту.

Клео.Ру

Водолазка обоснованно считается универсальной базовой вещью. При её помощи можно воплотить классический или универсальный casual образ. Водолазки с высоким горлом сочетают с кожаными или тканевыми брюками, всевозможными джинсами, юбками. При создании офисного лука её поддевают под сарафан покроя «футляр» или «трапеция».

Девушкам, предпочитающим спортивный стиль, стоит подобрать тёплый костюм. Пользуется популярностью комплект, выполненный в монохромных сдержанных расцветках, включающий штаны на резинке внизу, свитшот, худи или толстовку с капюшоном. Костюм допускается сочетать с разнообразными пуховиками, дутыми куртками, пальто оверсайз, дублёнками-авиатор. В качестве обуви подбираются кроссовки на массивной подошве, берцы на шнуровке, челси с тракторным рельефом.

В зимний сезон в тренде всевозможные свитера. При изготовлении вещи прибегают к мелкой или крупной вязке, которая делается однородной или дополняется оригинальными узорами в виде кос, ромбов, жгутов. Свитера дополняется округлым или треугольным вырезом горловины, воротником-стойкой или высоким воротом под городом. Встречаются как модели, прилегающие по фигуре, так и свободные оверсайз. В последнем случае модницы предпочитают носить свитер, заправив его переднюю часть внутрь брюк или джинсов.

При подборе верхней зимней одежды стоит обратить внимание на актуальный тренд в виде шубы из искусственного меха. Модели выполняются из ворса, имеющего прямую или вьющуюся структуру. При подборе расцветок предпочтение отдаётся естественным природным тонам. Базовой станет шуба, имеющая простой лаконичный покрой, дополненная английским воротником, которая гармонично сочетается с другими предметами гардероба.

Клео.Ру

Обязательным атрибутом делового или повседневного образа являются брюки. Беспроигрышное решение – подобрать фасон прямого покроя, допускается дополнения стрелками.

Для любительниц женственных луков находкой станет платье-лапша, органично вписывающееся в базовый гардероб. Обладательницы стройной фигуры смогут подобрать фасон облегающего силуэта, подчёркивающего достоинства. Альтернативное решение – выбрать платье прямого покроя.

Зимний образ невозможно представить без головного убора. Универсальным решением станет шапка-бини, гармонично вписывающаяся в спортивные, повседневные городские и даже деловые луки. Аксессуар может дополняться отворотом или обходиться без этой детали. Рекомендуется подбирать шапку, выполненную в нейтральной расцветке, что предоставит возможность сочетать её с разными вариантами верхней одежды.

В зимний сезон рекомендуется пополнить гардероб несколькими разновидностями обуви. Для воплощения элегантного лука подойдут сапоги на устойчивом каблуке. Дерзкий молодёжный образ помогут создать ботинки на шнуровке и утолщённой тракторной подошве. В тренде челси, характеризующиеся английской классикой и органично сочетающиеся с предметами гардероба в разных стилях.

При желании максимально защититься от холода стоит обратить внимание на пуховик, представленный в черных, бежевых, серых оттенках. Вещь дополняется капюшоном или высоким воротником-стойкой. Пуховик подойдёт для сочетания с разнообразными джинсами, брюками, леггинсами, спортивными костюмами.

Оригинальный стиль поможет воплотить дублёнка-авиатор, завоевавшая обоснованную популярность в мире моды. Вещь застёгивается на молнию, имеющую прямое или диагональное расположение. В последнем случае дублёнка напоминает по покрою куртку-косуху. Для отделки применяется овчинный мех, совпадающий по оттенку с верхом изделия или составляющий эффектный контраст.

Подведем итог