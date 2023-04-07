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1 час назад

Кайли Дженнер в бра и чулках снялась в новой рекламной кампании Dolce&Gabbana

Газета.Ru

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», модель и бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в рекламе сумок Dolce&Gabbana. Соответствующие фотографии появились на официальном сайте Дома.

Кайли Дженнер в бра и чулках снялась для Dolce&Gabbana
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На фотографиях авторства Мерта Алаша и Маркуса Пигготта 25-летняя Кайли Дженнер позирует в атласном бра, выглядывающем из-под платья, и чулках. В руках девушка держит новую сумку кросс-боди из лакированной кожи.

«Новое измерение женственности и страсти. Рекламная кампания сумки DG Logo с Кайли Дженнер в главной роли, снятая знаменитым дуэтом фотографов Mert&Marcus, отражает дух культового аксессуара, объединяющего в себе высокое мастерство и дизайн», — говорится на сайте Дома.

В марте 2023 года Кайли Дженнер стала героиней кампейна солнцезащитных очков Dolce&Gabbana. Одетая в кружевное платье и перчатки, она снялась в бассейне.

Мода,Маркус Пигготт,
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