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1 час назад

Стилист Хсу дала советы, как одеваться модно после 40 лет

Вечерняя Москва

Каждая женщина в любом возрасте хочет выглядеть стильно, модно и оригинально. О том, каких фешен-правил лучше придерживаться дамам старше 40 лет, рассказала персональный стилист Лесли Хсу.

Стилист дала советы, как одеваться модно после 40 лет
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, чтобы ваш лук был притягательным, необязательно носить обувь на каблуке. Можно выбрать варианты на танкетке или платформе.

Женщинам после 40 лет стилист рекомендует обратить внимание на джинсы с высокой посадкой и платья с драпировкой на талии. Такая одежда поможет скрыть недостатки фигуры.

Стоит провести ревизию в шкафу и выбросить вещи, которые давно вышли из моды. Кроме того, можно приобрести брюки со стрелками, платье макси или жилет оверсайз, передает издание «Профиль».

Бейсболка уместно смотрится в самых разных образах, считает стилист Александра Симачева. При этом выбрать удачную модель может каждый, что делает ее главным аксессуаром весенне-летнего сезона, передает ФАН.

Мода,
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