Стилист дала советы, как одеваться модно после 40 лет

Каждая женщина в любом возрасте хочет выглядеть стильно, модно и оригинально. О том, каких фешен-правил лучше придерживаться дамам старше 40 лет, рассказала персональный стилист Лесли Хсу.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, чтобы ваш лук был притягательным, необязательно носить обувь на каблуке. Можно выбрать варианты на танкетке или платформе.

Женщинам после 40 лет стилист рекомендует обратить внимание на джинсы с высокой посадкой и платья с драпировкой на талии. Такая одежда поможет скрыть недостатки фигуры.

Стоит провести ревизию в шкафу и выбросить вещи, которые давно вышли из моды. Кроме того, можно приобрести брюки со стрелками, платье макси или жилет оверсайз, передает издание «Профиль».