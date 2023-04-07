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36 минут назад

Звезда "Игры в кальмара" Чон Хо-ен вышла в платье Louis Vuitton на премии GQ

Газета.Ru

Актрисы Чон Хо-ен, Ханна Уэддингхэм и Зази Битц стали гостями на первой церемонии вручения премии журнала GQ Global Creativity Awards в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Чон Хо-ен вышла в платье Louis Vuitton на премии GQ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда сериала «Игра в кальмара» позировала фотографам в струящемся черном платье без бретелек бренда Louis Vuitton. Лиф платья, напоминающий корсет, был украшен золотыми и серебряными цветочными узорами.

Ханна Уэддингхэм вышла в черном платье, украшенном перьями, а Зази Битц надела зеленое бархатное платье с драпировками.

Премия GQ Global Creativity Awards вручается творческим личностям разных профессий, включая специалистов IT-сферы, музыкальных исполнителей и актеров. Например, в число лауреатов этого года вошел генеральный директор Apple Тим Кук.

В заявлении, опубликованном в GQ, главный редактор Уилл Уэлч сказал, что он учредил премию Creativity Awards для возможности отметить «новую, супермодную версию творчества».

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