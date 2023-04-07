Чон Хо-ен вышла в платье Louis Vuitton на премии GQ

Актрисы Чон Хо-ен, Ханна Уэддингхэм и Зази Битц стали гостями на первой церемонии вручения премии журнала GQ Global Creativity Awards в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Звезда сериала «Игра в кальмара» позировала фотографам в струящемся черном платье без бретелек бренда Louis Vuitton. Лиф платья, напоминающий корсет, был украшен золотыми и серебряными цветочными узорами.

Ханна Уэддингхэм вышла в черном платье, украшенном перьями, а Зази Битц надела зеленое бархатное платье с драпировками.

Премия GQ Global Creativity Awards вручается творческим личностям разных профессий, включая специалистов IT-сферы, музыкальных исполнителей и актеров. Например, в число лауреатов этого года вошел генеральный директор Apple Тим Кук.