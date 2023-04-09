Элегантные пальто или оверсайз: какой будет мода будущей зимой

Девушки стремятся выглядеть стильно и эффектно не только в теплую погоду, но и в холодный сезон. Поможет справиться с задачей мода на зиму 2023-2024 года, представленная оригинальными фасонами верхней одежды и других предметов гардероба. Дизайнеры проводят эксперименты с покроем, подбором цветовой гаммы и принтов, дополнением декоративными элементами.