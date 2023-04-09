Элегантные пальто или оверсайз: какой будет мода будущей зимой

Элегантные пальто или пуховики оверсайз: какой будет мода на зиму 2023-2024 года
Девушки стремятся выглядеть стильно и эффектно не только в теплую погоду, но и в холодный сезон. Поможет справиться с задачей мода на зиму 2023-2024 года, представленная оригинальными фасонами верхней одежды и других предметов гардероба. Дизайнеры проводят эксперименты с покроем, подбором цветовой гаммы и принтов, дополнением декоративными элементами.
Какие вещи будут в тренде
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Стилисты представили в коллекциях разнообразные предметы гардероба, способные удовлетворить пожелания любой модницы. Ознакомиться с актуальными тенденциями помогут фото красивых образов. Девушкам рекомендуется обращать внимание на следующие дизайны одежды:
- Украшением любого лука станет пальто, предлагающееся в классическом прямом или приталенном покрое, дополненное объемным меховым воротником. Расцветки предлагаются в сдержанном и ярком варианте, в клетчатом принте.
- При желании сделать образ роскошным стоит обратить внимание на шубу, выполненную из натурального или искусственного меха. Изделие представлено в естественных природных расцветках либо в ярких вариантах. В последнем случае встречается леопардовый принт, сочетание разноцветных полос или вставок.
- В зимний сезон незаменим пуховик, который предлагается в приталенном варианте или объемном покое оверсайз. Верхняя часть оформляется с помощью дутого воротника или капюшона с меховой опушкой либо без данной детали. При создании дизайна обращаются к прошивке, представленной в мелком или крупном варианте, выполненной в виде ромбов, квадратов, продольных или диагональных полос.
- В стиль кэжуал гармонично впишется куртка-парка, дополненная утеплённой подстёжкой из натурального или искусственного ворса. При выборе расцветок предпочтение отдаётся бежевому, оливковому, тёмно-синему, чёрному оттенку. Встречается дополнение куртки камуфляжным принтом.
- При создании образа на каждый день прекрасной идеей будет подобрать джинсы, которые представлены всевозможными покроями. В тренде дополнение модели потертостями, нижний край штанин может оставаться необработанным. Джинсы предлагаются в классическом прямом или свободном расклешённом крое. Оригинально смотрится дополнение штанов разрезами, застёгивающимися на металлические пуговицы.
- Олицетворением женского делового стиля станут брюки, выполненные из шерстяной, твидовой, хлопчатобумажной ткани, кожаного материала. Актуальной тенденцией продолжают оставаться классические модели, дополненные стрелками. Оригинальности придаст оформление с помощью запаха в верхней части. В моде широкие расклешенные палаццо, подходящие для воплощения деловых или расслабленных образов. Со стилем ретро ассоциируются брюки-бананы, дополненные защипами в верхней части. От данной модели стоит воздержаться девушкам с полными бёдрами.
- В прохладный сезон незаменим модный утеплённый свитер. Изделие создаётся с помощью мелкой однородной или крупной фактурной вязки, имеет приталенный фасон или свободный оверсайз.
- При создании юбок и дизайнеры обращаются к экспериментам с фактурой. Модельеры представили в коллекциях утеплённые модели из замши, бархата, кожи и даже меха. Романтичные нотки в образ привнесут юбки, изготовленные из кашемира. Пользуются популярностью фасоны «карандаш», «годе», «трапеция», юбки в крупную складку или мелкую плиссировку.
- Гармоничным дополнением зимнего образа станет удачно подобранный головной убор. Универсальным решением является шапка-бини, прилегающая к голове. Другой вариант – подобрать аксессуар крупные вязки, дополненный помпоном. Утеплиться в холодный сезон помогут меховые панамы или шапки-ушанки.
- Обувь для зимы подбирается в функциональном комфортном исполнении. Любительницы элегантности смогут подобрать сапоги на устойчивом каблуке. В расслабленный стиль кэжуал впишутся челси на утолщенной тракторной подошве, ботинки на шнуровке.
Трендовые цвета и материалы в одежде на зиму
В холодный сезон дизайнеры отдают предпочтение утеплённым предметам гардероба. Они будут выглядеть особенно стильно с помощью удачно подобранных расцветок. При создании образа модельеры руководствоваться следующими трендами:
- Вне конкуренции остаются вещи, выполненные с помощью вязки. Оформление свойственно для всевозможных свитеров, юбок, брючных костюмов, платьев фасона «лапша».
- Любительницы спортивного стиля оценят костюмы, изготовленные из трикотажа и дополненные флисовой подстёжкой.
- Стильным акцентом образа выступят юбки или брюки, изготовленные из кожаного материала. Особенно ярко выглядят модели, имеющие лакированную поверхность или имитирующие структуру рептилии.
- Неизменно актуальными остаются вещи из денима. Это могут быть не только джинсы, но и всевозможные юбки, платья, сарафаны и даже куртки.
- Повышенными теплосберегающими свойствами наделена верхняя одежда с меховым дополнением. В тренде натуральные или искусственные шубы, дублёнки-авиаторы с подстёжкой из ворса, парки с аналогичным оформлением.
- Дизайнеры постарались максимально удовлетворить пожелания модниц, предлагая в коллекциях разнообразные расцветки. Остаётся трендовым сочетание чёрного и белого оттенка. При желании привнести в образ яркие нотки стоит отдать предпочтение сочному апельсиновому, жёлтому, алому цвету. Актуальной тенденцией будут разнообразные оттенки синего, начинают светло-морского и заканчивая тёмным, приближенным к фиолетовым ноткам. Нежные черты в образ привнесет одежда персикового, дымчатого, мятного оттенка.
Подведем итог
Мода на зиму 2023-2024 года представлена актуальными тенденциями, выражающимся в разнообразии фактур, фасонов и расцветок вещей. Девушки смогут подобрать всевозможные куртки, пуховики, пальто, шубы, джинсы, юбки, соответствующие их индивидуальным предпочтениям. Гармоничным дополнением образа выступят головные уборы и обувь, органично вписывающиеся в общую стилистику.