42-летняя Ким Кардашьян снялась в новой откровенной фотосессии

«Ким, перед тем, как выкладывать такие фото, подумай, что скажут твоим детям в школе», «У вас нечего носить, кроме бикини?», «Сколько можно выкладывать обнаженные фото?», «Когда уже сестры Кардашьян уже перестанут соревноваться между собой за внимание публики?» — написали пользователи в комментариях.