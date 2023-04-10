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3 часа назад

42-летняя Ким Кардашьян снялась в новой откровенной фотосессии

Газета.Ru

Американская бизнесвумен и звезда реалити Ким Кардашьян снялась в рекламной кампании для коллекции SKIMS Sport Swim. Фотографии были опубликованы в официальном аккаунте бренда в соцсетях.

42-летняя Ким Кардашьян снялась в новой откровенной фотосессии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На снимках 42-летняя мать четверых детей позирует на пляже, рекламируя новые модели корректирующих купальников из ассортимента ее бренда SKIMS. На одном из фото Ким Кардашьян демонстрирует слитный купальник на молнии телесного цвета, а на другом позирует в спортивном топе и утягивающих трусиках цвета фуксии.

В середине марта подписчики Ким Кардашьян раскритиковали звезду за слишком откровенные фотографии, которые она регулярно выкладывает в своих социальных сетях.

«Ким, перед тем, как выкладывать такие фото, подумай, что скажут твоим детям в школе», «У вас нечего носить, кроме бикини?», «Сколько можно выкладывать обнаженные фото?», «Когда уже сестры Кардашьян уже перестанут соревноваться между собой за внимание публики?» — написали пользователи в комментариях.

Мода,Ким Кардашьян,
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