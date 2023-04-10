Перечислена самая модная обувь весны 2023 года

Журналисты Page Six перечислили самые трендовые модели обуви, которые вернулись в моду в 2023 году благодаря знаменитостям. Соответствующая подборка опубликована на сайте издания.

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В первую очередь авторы призвали читателей обратить внимание на тапки бренда Birkenstock, в которых неоднократно появлялись на публике модель Кендалл Дженнер, а также актрисы Шарлиз Терон и Риз Уизерспун. Кроме того, актуальными текущей весной стали босоножки через палец — чаще всего звезды выбирали данную обувь из ассортимента марки K. Jacques.

Вдобавок папарацци часто фотографировали инфлюэнсеров в так называемых греческих сандалиях. Среди последователей тенденции оказались певица Селена Гомес, телеведущая Крисси Тейген и телезвезда Дженна Дуан. Помимо этого, в список попали резиновые тапки ретейлера Adidas с тремя полосками, сланцы Havaianas и обувь бренда Tkees.

«К тому же нередко знаменитости выходили в свет в босоножках на шпильке модного дома Stuart Weitzman. Например, в них заметили Кейт Миддлтон, Зендаю и Джессику Альбу», — подчеркнули в заключение эксперты.