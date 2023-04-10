Васильев назвал главный принцип элегантной женщины

Ведущий «Модного приговора» и историк моды отметил, что элегантность не допускает перебора ни в чём.

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В образе не должно быть много украшений и аксессуаров, а также цветов. Основной принцип элегантности, по словам Васильева – не добавить что-то, а снять, пишет thevoicemag.ru

Также говорила и Коко Шанель. Она высказывалась, что нужно снять тот аксессуар, который надели последним.

Васильев добавил, что переборщить в образе можно даже с высотой каблука или с блеском кожи.

Стилисты советуют придерживаться благородных цветов и фактур. Так можно не допустить ошибок в образе.