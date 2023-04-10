$79.50+0.1487.10+0.37

Историк моды Александр Васильев назвал главный принцип элегантной женщины

Ведущий «Модного приговора» и историк моды отметил, что элегантность не допускает перебора ни в чём.

Васильев назвал главный принцип элегантной женщины
© Runews24.ru

В образе не должно быть много украшений и аксессуаров, а также цветов. Основной принцип элегантности, по словам Васильева – не добавить что-то, а снять, пишет thevoicemag.ru

Также говорила и Коко Шанель. Она высказывалась, что нужно снять тот аксессуар, который надели последним.

Васильев добавил, что переборщить в образе можно даже с высотой каблука или с блеском кожи.

Стилисты советуют придерживаться благородных цветов и фактур. Так можно не допустить ошибок в образе.

Например, стоит обратить внимание на обувь на каблуке kitten heel, матовую кожу с мягким блеском, ткани из натуральных материалов, природные оттенки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий