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Dunkin' Donuts создали кроссовки специально к выходу фильма "Air" с Беном Аффлеком

К премьере фильма «Air: Большой прыжок» компания Dunkin' Donuts поручила кастомайзерам Ant Kai и Chiou создать кроссовки Nike Dunks и Jordans для промо-акций картины и гала-вечера фонда Dunkin's Joy Foundation. Об этом пишет Highsnobiety.

Dunkin' Donuts создали кроссовки специально к выходу фильма "Air"
© Газета.Ru

Бен Аффлек сыграл соучредителя Nike Фила Найта в фильме, рассказывающем о том, как спортивный бренд пытался подписать контракт с многообещающим баскетболистом Майклом Джорданом в 80-е. Помимо этого актер считается давним поклонником пончиков Dunkin' Donuts, с которыми его не раз фотографировали папарацци.

Кроссовки окрашенны в оттенки розового, коричневого и бежевого, напоминающие глазированные пончики и напитки Dunkin, на некоторых элементах обуви нанесен принт в виде посыпки сладкого изделия и глазури.

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