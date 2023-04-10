О новой коллекции – JEANNE BARET SS23

В 1766 году Жанна Баре отправилась в кругосветное путешествие на фрегатах La Boudeuse и Étoile.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В XVIII веке женщинам было запрещено участие в подобных круизах. Однако мадмуазель Баре была незаменимым помощником натуралиста Филибера Коммерсона, которому король Франции поручил изучить растения в разных уголках света. Поэтому, облачившись в мужской костюм, Жанна Баре отправилась навстречу судьбе. На протяжении плавания эта смелая и интеллигентная женщина выполняла всю командную работу на корабле, в том числе «мужскую», и провела выдающееся исследование в области ботаники. Судьба вознаградила ее за отвагу, преданность делу и первенство в своей роли. Так, Жанна Баре вошла в историю как первая женщина-мореплаватель, совершившая экспедицию вокруг света.

Сегодня первым в своем деле женщинам не нужно одеваться в мужскую одежду, чтобы раскрыть амбиции и самореализоваться. Смелые первооткрывательницы – не просто музы Dear Passenger N., это уважаемые клиентки бренда. Все они – бизнес-леди, продюсеры, юристы, врачи, артисты, художники и многие другие – выдающиеся личности, не боящиеся идти только вперед. Они – «Жанны Баре» XXI века, и именно для них была создана новая коллекция JEANNE BARET.

Пресс-служба

Элегантное дерзновение в конструкции кроя, сокрытая внутри объемного силуэта хрупкость женской фигуры, интеллектуальное изящество деталей содержатся в каждом изделии коллекции.

Так, знаковый предмет в коллекции, бомбер «Фрегат», воплощает в себе образ корабля: декоративные кнопки по всему периметру, точно корабельные заклепки, фактура итальянского вельвета, напоминающая ребристость дерева, на спинке – карман с принтом «билета», в центре которого фрегат La Boudeuse, отправляющийся в эпоху кругосветного путешествия Жанны Баре.

Платье «Парус» из струящейся вискозы украшено декоративной спинкой наподобие короткого шлейфа, которая раскрывает тему развевающегося паруса – на ветру свободы самовыражения. Полочку изделия украшает принт – это «билет» с изображением девушки в похожем летящем платье, наблюдающей за кораблем.

Костюм с блузкой-рубашкой «Фрегат» и шортами выполнен из дизайнерской вискозы с сетчатой отделкой и вкраплением деликатно мерцающих нитей – напоминание о морской пене на волнах, сквозь которые фрегат прорывается вперед.

Образ вельветового костюма с топом «Жанна Баре» и кюлотами – это обращение к главной героине коллекции – мореплавателя-интеллектуала. Он поддерживается в виде полупрозрачной декоративной отделки в «матросскую» бархатную полоску, а также «билетом»-принтом с портретом Жанны Баре.