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39 минут назад

Российская стилистка назвала модную замену джинсам

Lenta.ruиещё 1

Российская стилистка Александра Симачева назвала модную замену джинсам весной 2023 года. Ее комментарий приводит «Подмосковье сегодня».

Российская стилистка назвала модную замену джинсам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Актуальной альтернативой штанам из денима в текущем сезоне стали брюки карго, заявила специалистка. Данный предмет гардероба также является универсальным, пояснила она, посоветовав сочетать его с остроносыми туфлями или слингбэками (туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру»).

В то же время подобные изделия можно сочетать с кроп-топами и пиджаками свободного кроя, светлыми рубашками и украшениями. При этом создать женственные образы поможет комбинация с кардиганами, балетками и сабо, отметила собеседница издания.

Мода,
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