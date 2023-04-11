Российская стилистка назвала модную замену джинсам

Актуальной альтернативой штанам из денима в текущем сезоне стали брюки карго, заявила специалистка. Данный предмет гардероба также является универсальным, пояснила она, посоветовав сочетать его с остроносыми туфлями или слингбэками (туфли с ремешком на открытой пятке — прим. «Ленты.ру»).

В то же время подобные изделия можно сочетать с кроп-топами и пиджаками свободного кроя, светлыми рубашками и украшениями. При этом создать женственные образы поможет комбинация с кардиганами, балетками и сабо, отметила собеседница издания.