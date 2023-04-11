6 признаков провинциалки в вашем образе

Эти детали испортят любой наряд.

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Даже если вы родились и живете в большом городе, некоторые детали в наряде могут смотреться провинциально, слишком просто или вычурно.

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Слишком много золота

Иногда девушки считают, что бижутерия смотрится дешево и не стильно, поэтому предпочитают надевать лишь золотые аксессуары. Хотя именно дорогие украшения могут смотреться слишком тяжеловесно, они не походят к повседневным образам, например, к любимым джинсам или легким платьям.

При этом разнообразие бижутерии позволяет подобрать аксессуар абсолютно к любой одежде. Главное, выбирать качественную и хорошо сделанную бижутерию, чтобы она не выглядела дешево.

Увлечение трикотажем

Кофточки с джинсами, кофточки с брюками, кофточки с юбками… Эта любовь к трикотажным кофточкам со стразами, кружевом, вышивкой выдает провинциалку, не желающую разбираться в многообразии нарядов. Помните, что дизайнеры не зря придумали свитшоты, боди, топы, лонгсливы и худи, а блузы и рубашки классического кроя должны быть в гардеробе каждой девушки.

Черная обувь

Конечно, в ней нет ничего плохого, но черные лодочки с джинсами, летними платьями, светлыми костюмами — это моветон. Не бойтесь примерять обувь других цветов, она сделает наряд более стильным, ярким и современным.

Каблуки не к месту

Девушки иногда стараются выглядеть роковой женщиной всегда и везде, поэтому на долгую прогулку или веселые танцы с подружками надевают лодочки на шпильке. Смотрится это странно и неуместно, к тому же современная мода крайне демократична: кроссовки можно сочетать с брючным костюмом, а шелковое платье-комбинацию дополнить кедами. Удобство всегда должно быть на первом месте, именно оно позволяет быть сексуальной и свободной.

Длинные нарощенные ногти

Если вы — не рэп-исполнительница, то такие когти со сложным дизайном не впишутся ни в один образ, они испортят даже очень трендовый наряд. Обратите внимание на медийных девушек, их ногти почти никогда не выглядят, как произведение искусства: сдержанные цвета, минимальный дизайн и комфортная длина, это залог стильного маникюра.

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