Бренд Lacoste создал одежду с культовыми героями сериалов Netflix
Бренд Lacoste создал коллекцию повседневной одежды, вдохновленную культовыми сериалами Netflix. Об этом пишет Hypebeast.
В линейку Netflix x Lacoste вошли фирменные вещи бренда, например, унисекс рубашки-поло, толстовки, спортивные костюмы и аксессуары.
Помимо этого бренд изменил свой логотип с крокодилом и представил его в виде узнаваемых персонажей самых известных сериалов стримингового сервиса.
Вдохновением послужил Демогорган из "Очень странных дел", Отис из "Полового воспитания", королева Шарлотта из "Бриджертонов", а также персонажи "Ведьмака", "Элиты", "Люпен" и "Тень и Кость".
В феврале Lacoste назначил Пелагею Колотурос креативным директором по дизайну. Месяцем ранее генерального директора британского подразделения Lacoste Джейми Гивенса назначили на должность генерального директора в Северной и Центральной Америке.