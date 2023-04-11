Lacoste создал одежду с культовыми героями сериалов Netflix

Бренд Lacoste создал коллекцию повседневной одежды, вдохновленную культовыми сериалами Netflix. Об этом пишет Hypebeast.

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В линейку Netflix x Lacoste вошли фирменные вещи бренда, например, унисекс рубашки-поло, толстовки, спортивные костюмы и аксессуары.

Помимо этого бренд изменил свой логотип с крокодилом и представил его в виде узнаваемых персонажей самых известных сериалов стримингового сервиса.

Вдохновением послужил Демогорган из "Очень странных дел", Отис из "Полового воспитания", королева Шарлотта из "Бриджертонов", а также персонажи "Ведьмака", "Элиты", "Люпен" и "Тень и Кость".