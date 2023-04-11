$79.50+0.1487.10+0.37

Бренд Lacoste создал одежду с культовыми героями сериалов Netflix

Бренд Lacoste создал коллекцию повседневной одежды, вдохновленную культовыми сериалами Netflix. Об этом пишет Hypebeast.

Lacoste создал одежду с культовыми героями сериалов Netflix
© Газета.Ru

В линейку Netflix x Lacoste вошли фирменные вещи бренда, например, унисекс рубашки-поло, толстовки, спортивные костюмы и аксессуары.

Помимо этого бренд изменил свой логотип с крокодилом и представил его в виде узнаваемых персонажей самых известных сериалов стримингового сервиса.

Вдохновением послужил Демогорган из "Очень странных дел", Отис из "Полового воспитания", королева Шарлотта из "Бриджертонов", а также персонажи "Ведьмака", "Элиты", "Люпен" и "Тень и Кость".

В феврале Lacoste назначил Пелагею Колотурос креативным директором по дизайну. Месяцем ранее генерального директора британского подразделения Lacoste Джейми Гивенса назначили на должность генерального директора в Северной и Центральной Америке.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий