5 платьев, которые скроют живот и подчеркнут талию

Они создадут женственный, изящный силуэт.

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Наш мозг воспринимает красивым силуэт, независимо от количества килограммов. Поэтому стилисты стараются с помощью одежды подогнать любую фигуру под форму «песочных часов».

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С этой задачей отлично справляются некоторые фасоны платьев: они скрывают складки на животе, подчеркивают талию, а если ее нет, создают правильные изгибы.

Платье-рубашка

Этот фасон стал настоящей классикой в последние двадцать лет, платье поселилось в гардеробе большинства модниц. И не зря: оно по-настоящему стройнит, визуально уменьшает живот, создает расслабленный и женственный образ. Помните, что, чем плотнее ткань, тем лучше она скрывает особенности тела, поэтому выбирайте платья-рубашки из качественного материала, достаточно грубые. Такая модель идеально сочетается с лоферами, кедами, туфлями на устойчивом каблуке и, конечно, кедами.

Платье с запахом

Настоящая палочка-выручалочка для тех, кто хочет создать изящный силуэт. Они отлично смотрятся на девушках с любой фигурой, выглядят очень женственно и привлекательно. Все дело в асимметрии: именно она отвечает за визуальное восприятие фигуры. Платье может быть строгим, с прямой юбкой, или более кокетливым, летящим, напоминающим девушек с ретро-плакатов. Выбирайте модели, которые не только скроют недостатки, но и подчеркнут достоинства, то есть грудь и бедра. Не бойтесь примерить платье с глубоким декольте, в них вы будете еще изящнее и женственнее.

Платье-трапеция

А-силуэт считается одним из самых выигрышных для девушек с формами, он отвечает всем стилистическим требованиям: открывает узкие части тела — щиколотки и запястья, делает плечи уже и скрывает линию живота. Базовый вариант: короткое платье, расклешенное от груди. Его можно носить с любой обувью, дополнять жакетами или куртками. Еще один лайфхак — выбирайте платья с узором или темными вставками по бокам, они визуально сузят талию и сделают вас стройнее.

Платье с завышенной талией

Самое узкое место в фигуре часто расположено не на уровне талии, а сразу под грудью. Особенно характерно это для фигуры «яблоко». Эту особенность можно удачно обыграть, надев платье с завышенной линией талии. Такой фасон решает сразу несколько задач: он подчеркивает зону декольте, создает силуэт, близкий к «гитаре» или «песочным часам», скрывает животик. Платье с завышенной талией не должно быть сильно расклешенным, чтобы не придать дополнительный объем нижней части тела.

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