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43 минуты назад

В Москве впервые пройдет неделя моды City Fashion Week

BFM.RU

Неделя моды City Fashion Week (CFW) пройдет с 19 по 23 апреля в ТРЦ «Афимолл Сити». Свои коллекции покажут более 25 дизайнеров из России и стран ближнего зарубежья.

В Москве впервые пройдет неделя моды City Fashion Week
Фото: BFM.RUBFM.RU

В рамках деловой программы состоятся дискуссии, посвященные российской модной индустрии. Тема одной из них: «Мода будущего. Какие тренды нас ждут? Сможет ли нейросеть заменить дизайнеров?». А практикующий юрист, основательница бюро модного права A.D.Fashion Law Анастасия Дорофеева, прочтет лекцию на тему, посвященную юридическим аспектам продвижения модного бренда.

Организаторы CFW — команда Sokolteam Event. До запуска CFW команда четыре года подряд организовывала недели моды Seasons Fashion Week. Так что, City Fashion Week является преемницей Seasons Fashion Week.

«Мы продолжаем повышать уровень фэшн-индустрии в России, даем возможность проявить себя молодым дизайнерам и хотим сделать намного ближе и реальней установление взаимосвязей между покупателем и новым молодым брендом», — рассказала генеральный продюсер City Fashion Week Анастасия Сокол.

Среди участников показов City Fashion Week — российские бренды и дизайнеры из стран ближнего зарубежья. Фото: Charuel

Помимо обычных модных показов в рамках Недели моды состоится показ-коллаборация некоммерческой организации «Открытый мир» и российского дизайнера женской одежды Ксении Князевой с участием моделей с инвалидностью.

Мода,Ксения Князева,
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