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2 часа назад

Бренд Dunhill назвал нового креативного директора

Газета.Ru

Саймон Холлоуэй назначен креативным директором британского мужского бренда Dunhill.

Бренд Dunhill назвал нового креативного директора
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он представит свою первую коллекцию для бренда в Лондоне в феврале 2024 года. Об этом пишет WWD.

Холлоуэй сменил Марка Уэстона, который покинул пост главного креативного директора Dunhill в конце 2022 года после более чем пяти лет работы в компании.

Уэстон лишился должности вскоре после прихода нового генерального директора Лорана Малеказе.

"Чувство качества и ремесла Саймона, а также четкое понимание ДНК Dunhill обеспечат нам дальнейшие инновации в продукции, которые не подвластны времени, целеустремленны и актуальны", - заявил Малеказе.

Холлоуэй назвал основателя дома Альфреда Данхилла "новатором и одним из самых влиятельных британских законодателей моды XX века". Компания заявила, что назначение Холлоуэя "усиливает внимание к основным принципам Dunhill - британскому наследию, инновациям, функциональности и мужской элегантности".

Бренд известен прежде всего своим высококлассной одеждой для загородной жизни, а также аксессуарами.

До прихода в Dunhill Холлоуэй занимал должность креативного директора Agnona и Purdey, а также находился на руководящих креативных должностях в таких брендах, как Hogan, Jimmy Choo, Narciso Rodriguez и Ralph Lauren.

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