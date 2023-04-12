Бренд Dunhill назвал нового креативного директора

Саймон Холлоуэй назначен креативным директором британского мужского бренда Dunhill.

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Он представит свою первую коллекцию для бренда в Лондоне в феврале 2024 года. Об этом пишет WWD.

Холлоуэй сменил Марка Уэстона, который покинул пост главного креативного директора Dunhill в конце 2022 года после более чем пяти лет работы в компании.

Уэстон лишился должности вскоре после прихода нового генерального директора Лорана Малеказе.

"Чувство качества и ремесла Саймона, а также четкое понимание ДНК Dunhill обеспечат нам дальнейшие инновации в продукции, которые не подвластны времени, целеустремленны и актуальны", - заявил Малеказе.

Холлоуэй назвал основателя дома Альфреда Данхилла "новатором и одним из самых влиятельных британских законодателей моды XX века". Компания заявила, что назначение Холлоуэя "усиливает внимание к основным принципам Dunhill - британскому наследию, инновациям, функциональности и мужской элегантности".

Бренд известен прежде всего своим высококлассной одеждой для загородной жизни, а также аксессуарами.