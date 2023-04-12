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1 час назад

Раскрыт способ Меган Маркл подражать Кейт Миддлтон с помощью оде

Lenta.ru

Персональный стилист и основательница платформы The Wardrobe Consultant Хэлли Абрамс раскрыла способ Меган Маркл подражать принцессе Уэльской Кэтрин с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Раскрыт способ Маркл подражать Миддлтон с помощью одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, жена принца Гарри в своих образах имитирует природную фигуру Кейт Миддлтон. «Меган немного меньше ростом, чем Кейт. Из-за этого у нее узкие плечи», — рассказала Абрамс.

Чтобы скрыть данный недостаток, герцогиня Сассекская специально выбирает наряды, которые визуально расширяют плечи. Данным трюком королевская особа воспользовалась на собственной свадьбе. «У свадебного платья Меган был вырез в форме лодочки, который создавал ширину вверху», — объяснила стилист.

В декабре 2022 года журналисты Daily Mail раскрыли многомиллионную стоимость новой одежды Меган Маркл. Редакторы портала проанализировали предметы гардероба Маркл, в которых она появлялась на публике только в прошлом году. Выяснилось, что общая цена нарядов и украшений составила 78,9 тысячи фунтов стерлингов (6,7 миллиона рублей), что на 20 тысяч фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) больше по сравнению с 2021 годом.

Мода,принц Гарри,Кейт Миддлтон,
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