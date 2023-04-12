Раскрыт способ Маркл подражать Миддлтон с помощью одежды

Персональный стилист и основательница платформы The Wardrobe Consultant Хэлли Абрамс раскрыла способ Меган Маркл подражать принцессе Уэльской Кэтрин с помощью одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам эксперта, жена принца Гарри в своих образах имитирует природную фигуру Кейт Миддлтон. «Меган немного меньше ростом, чем Кейт. Из-за этого у нее узкие плечи», — рассказала Абрамс.

Чтобы скрыть данный недостаток, герцогиня Сассекская специально выбирает наряды, которые визуально расширяют плечи. Данным трюком королевская особа воспользовалась на собственной свадьбе. «У свадебного платья Меган был вырез в форме лодочки, который создавал ширину вверху», — объяснила стилист.